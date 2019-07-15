Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя "Нового потока" Мазурова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПАО "Сбербанк" признано потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, которого подозревают в особо крупном мошенничестве, представитель банка участвует в заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Ранее в отношении Мазурова было возбуждено уголовное дело. МВД сообщало, что бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, следствие просит его арестовать. По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.
Представитель Сбербанка, который участвует в заседании в качестве делегата потерпевшей стороны, поддержал ходатайство следствия об избрании Мазурову меры пресечения. Именно по заявлению Сбербанка и при участии главы банка Германа Грефа дело было возбуждено, следует из материалов дела, озвученных в суде.