Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя "Нового потока" Мазурова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПАО "Сбербанк" признано потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, которого подозревают в особо крупном мошенничестве, представитель банка участвует в заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Ранее в отношении Мазурова было возбуждено уголовное дело. МВД сообщало, что бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, следствие просит его арестовать. По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.