В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

"Да, мы подтверждаем факт находки стреляных гильз в подвальных помещениях бывшего ЦДХ, где проводилась расчистка от мусора. Сотрудниками службы безопасности музея были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели на месте необходимые действия - экспертизу найденного. Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла", - сказала Котляр.