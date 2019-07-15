В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Ранее СМИ сообщили, что в подвальных помещениях бывшего ЦДХ обнаружено 10 килограммов гильз различного калибра.
"Да, мы подтверждаем факт находки стреляных гильз в подвальных помещениях бывшего ЦДХ, где проводилась расчистка от мусора. Сотрудниками службы безопасности музея были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели на месте необходимые действия - экспертизу найденного. Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла", - сказала Котляр.
Центральный дом художника (ЦДХ) на Крымском Валу прекратил свое существование 1 апреля 2019 года, его залы перешли в ведение Третьяковской галереи.