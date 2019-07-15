Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Об этом заявила судья, которая озвучивала материалы дела. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Мазурову грозит до десяти лет колонии.
"ПАО "Сбербанк" выдал кредит на 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материалов дела.
Как сообщал Сбербанк, дело возбудили в связи с тем, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.
По информации "Нового потока", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. Сейчас она лишилась всех основных активов - в частности, Антипинский НПЗ в мае взыскал Сбербанк как залог по кредиту.