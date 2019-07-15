Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Об этом заявила судья, которая озвучивала материалы дела. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Мазурову грозит до десяти лет колонии.

"ПАО "Сбербанк" выдал кредит на 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материалов дела.

Как сообщал Сбербанк, дело возбудили в связи с тем, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.