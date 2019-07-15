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РИА Новости

Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
"Когда радикальные левые женщины-конгрессмены принесут извинения нашей стране, народу Израиля и даже администрации президента за нецензурную брань, которую они использовали, и ужасные вещи, которые они говорили. Так много людей злы на них и их ужасные и отвратительные действия!" - заявил Трамп в Twitter.
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Он отметил, что "если демократы хотят объединяться вокруг нецензурной брани и расистской ненависти, извергаемой из ртов и действий этих очень непопулярных и непредставительных женщин-членов конгресса, будет интересно, что из этого выйдет". "Я могу вам сказать, то они заставили Израиль ощущать себя покинутым Соединенными Штатами", - добавил американский президент.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
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После этого члены Демократической партии США обрушились с критикой на Трампа за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса.
Демократов при этом эти высказывания Трампа, напротив, скорее объединили. В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страной, откуда они приехали, и страной, которой они присягнули, были США".
С критикой в адрес президента США высказались и другие члены Демпартии. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что США являются также страной тех, кого раскритиковал Трамп, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа "расистом" и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.
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