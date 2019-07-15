Первый гастрономический фестиваль ухи прошел в Москве

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В воскресенье в Москве прошел этап российского Национального рыбацкого фестиваля "Петропавловская уха", где посетители смогли принять участие в мастер-классах от знатоков русской кухни и поговорить со священниками, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.

По информации синодального отдела, фестиваль прошел на Ходынском поле у храма преподобного Сергия Радонежского. Уху готовил шеф-повар, знаток русской кухни, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас" Максим Сырников.

Гости фестиваля смогли узнать историю возникновения Петрова поста, поговорить со священниками Русской церкви и принять участие в конкурсах и мастер-классах.

"Мы считаем, что фестивали, подобные "Петропавловской ухе", будут возрождать в нашем народе глубинные смыслы тысячелетней России, без которых у нас нет будущего", - приводятся в сообщении слова Андрея Кормухина, основателя движения "Сорок Сороков", которое организовало фестиваль.