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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Первый гастрономический фестиваль ухи прошел в Москве

Вчера, 15:49
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В воскресенье в Москве прошел этап российского Национального рыбацкого фестиваля "Петропавловская уха", где посетители смогли принять участие в мастер-классах от знатоков русской кухни и поговорить со священниками, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.
По информации синодального отдела, фестиваль прошел на Ходынском поле у храма преподобного Сергия Радонежского. Уху готовил шеф-повар, знаток русской кухни, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас" Максим Сырников.
Гости фестиваля смогли узнать историю возникновения Петрова поста, поговорить со священниками Русской церкви и принять участие в конкурсах и мастер-классах.
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"Мы считаем, что фестивали, подобные "Петропавловской ухе", будут возрождать в нашем народе глубинные смыслы тысячелетней России, без которых у нас нет будущего", - приводятся в сообщении слова Андрея Кормухина, основателя движения "Сорок Сороков", которое организовало фестиваль.
Национальный рыбацкий фестиваль "Петропавловская уха" пройдет в России впервые в двенадцати городах, среди которых Челябинск, Тюмень, Иваново, Муром, Самара, Нижний Новгород, Тверь.
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Религия и мировоззрениерелигия
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