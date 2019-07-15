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2019-07-15T15:48Z
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РИА Новости

В Киргизии задержали одного из лидеров "Хизб ут-Тахрир"*

Вчера, 15:48
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БИШКЕК, 15 июл - РИА Новости. Одного из лидеров запрещенной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) задержали в Киргизии, он курировал деятельность террористов в половине страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
"Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Киргизии был задержан активный лидер радикально-экстремисткой организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* по Джалал-Абадской, Чуйской области и городу Бишкеку 41-летний М.М.", - заявили в пресс-службе.
Как уточнили в МВД, он более полугода находился в розыске за хранение и распространение экстремистской литературы.
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"Во время задержания "М.М" оказал активное физическое сопротивление. У него было изъято большое количество литературы и электронных носителей с материалами запрещенной религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*. Изъятая литература и другие материалы в качестве вещественных доказательств переданы в следственные органы, назначена необходимая судебно-теологическая экспертиза", - добавили в ведомстве.
По данным милиции, задержанный, скрываясь от правоохранительных органов, активно осуществлял экстремистскую деятельность на территории Джалал-Абадской, Чуйской области и города Бишкека, занимался вербовкой граждан из числа социально уязвимых слоев населения, а также систематически посещал собрания лидеров экстремистского подполья, где обсуждались дальнейшие планы по распространению экстремистской идеологии на территории республики.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) – исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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религияРоссияКиргизияВ мире
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