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РИА Новости

В Тулуне восстанавливают поврежденную при наводнении дамбу

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа приступили к восстановлению заградительной дамбы на реке Ия, которая была повреждена в результате наводнения в Тулуне Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
"Используя специальную технику и более 300 кубических метров щебня, военнослужащие железнодорожной бригады засыпали один прорыв дамбы. Также военным специалистам предстоит засыпать еще шесть прорывов", - говорится в сообщении.
Паводок в Иркутской области
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Ранее более 60 единиц тяжелой военной техники были переброшены в Тулун из Хакасии для помощи местному населению.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски восьми человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один - в Тайшетском.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
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