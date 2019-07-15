В Тулуне восстанавливают поврежденную при наводнении дамбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа приступили к восстановлению заградительной дамбы на реке Ия, которая была повреждена в результате наводнения в Тулуне Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Используя специальную технику и более 300 кубических метров щебня, военнослужащие железнодорожной бригады засыпали один прорыв дамбы. Также военным специалистам предстоит засыпать еще шесть прорывов", - говорится в сообщении.

Ранее более 60 единиц тяжелой военной техники были переброшены в Тулун из Хакасии для помощи местному населению.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.