В ДНР заявили об активизации украинских спецслужб на линии соприкосновения

Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости усиления работы силовых структур ДНР из-за активизации спецслужб Украины в Донбассе.

"Активизация действий противника отмечается вдоль всей линии соприкосновения: обстрелы приняли систематический характер, значительно активизировалась работа украинских спецслужб. Последнее обстоятельство вызывает у меня особую тревогу, поскольку большая часть населения республики фактически живет мирной жизнью, рассматривая ограничения, обусловленные военной необходимостью, в качестве бытовых неудобств и считая их излишней предосторожностью", - сказал Пушилин, обращаясь к руководству силовых ведомств ДНР в ходе рабочего совещания.

Пушилин предположил, что спецслужбы Украины могут использовать для достижения определенных целей все доступные способы ведения войны включая диверсии и террор.

"С учетом озвученного, закономерен вывод о необходимости усиления работы правоохранительных органов в сфере противодействия попыткам украинских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри республики. В связи с этим полагаю важным обеспечить высокую степень координации взаимодействия между УНМ (управление Народной милиции ДНР - ред. ), МГБ (министерство государственной безопасности - ред.), МВД и Генеральной прокуратурой", - сказал Пушилин в ходе совещания.