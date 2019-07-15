Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:47Z
https://ria.ru/20190715/1556540337.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:172:2897:1801_1036x0_80_0_0_5cd0a0ffadf1b9794db375eb240df62b.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об активизации украинских спецслужб на линии соприкосновения

Вчера, 15:47
272
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости усиления работы силовых структур ДНР из-за активизации спецслужб Украины в Донбассе.
"Активизация действий противника отмечается вдоль всей линии соприкосновения: обстрелы приняли систематический характер, значительно активизировалась работа украинских спецслужб. Последнее обстоятельство вызывает у меня особую тревогу, поскольку большая часть населения республики фактически живет мирной жизнью, рассматривая ограничения, обусловленные военной необходимостью, в качестве бытовых неудобств и считая их излишней предосторожностью", - сказал Пушилин, обращаясь к руководству силовых ведомств ДНР в ходе рабочего совещания.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 02:13
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Пушилин предположил, что спецслужбы Украины могут использовать для достижения определенных целей все доступные способы ведения войны включая диверсии и террор.
"С учетом озвученного, закономерен вывод о необходимости усиления работы правоохранительных органов в сфере противодействия попыткам украинских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри республики. В связи с этим полагаю важным обеспечить высокую степень координации взаимодействия между УНМ (управление Народной милиции ДНР - ред. ), МГБ (министерство государственной безопасности - ред.), МВД и Генеральной прокуратурой", - сказал Пушилин в ходе совещания.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
12 июля, 15:31
Рада так и не продвинулась в решении конфликта в Донбассе, считает эксперт
Кроме того, глава ДНР поручил управлению Народной милиции ДНР, МВД и министерству государственной безопасности обеспечить проведение комплекса дополнительных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление разведывательно-диверсионной деятельности со стороны Украины, установление лиц, причастных к совершению преступлений против основ конституционного строя государства, а также на поддержание общественного порядка и безопасности.
200051
Обсудить 0
ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
В СНБО опасаются, что Украина "не переживет" третий майдан
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 человек
На Украине возобновили розыск соратника Януковича
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова: разговор Путина и Зеленского повлиял на дело Вышинского
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников
Президент США Дональд Трамп
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
В ДНР заявили о гибели человека при обстреле силовиков
Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер
В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время встречи с депутами Госдумы РФ. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, на что направлены провокации в стране
На границе с Крымом задержали двух объявленных в розыск украинцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния