В подмосковном Королеве благоустроят территорию Акуловского водоканала

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Территории вокруг Акуловского водоканала в городском округе Королев Московской области благоустроят, говорится в пресс-релизе министерства благоустройства Подмосковья.

"Основная цель благоустройства - соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей и привлечения бизнеса. Ввиду особого статуса Акуловского водоканала, как зоны санитарной охраны, благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что общая площадь благоустройства составит около 100 гектар. В результате преобразится заброшенная территория в центре города. Рядом с водоканалом появится велопешеходная дорожка, будет организовано освещение, оборудованы детские игровые зоны.