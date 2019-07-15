Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:47Z
https://ria.ru/20190715/1556540308.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152499/16/1524991621_0:264:2816:1848_1036x0_80_0_0_181739ad3808856d2cea2307a2bc129f.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Королеве благоустроят территорию Акуловского водоканала

Вчера, 15:47
48
CC0 / Qweasdqwe / Королев
Королев
CC0 / Qweasdqwe /
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Территории вокруг Акуловского водоканала в городском округе Королев Московской области благоустроят, говорится в пресс-релизе министерства благоустройства Подмосковья.

"Основная цель благоустройства - соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей и привлечения бизнеса. Ввиду особого статуса Акуловского водоканала, как зоны санитарной охраны, благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что общая площадь благоустройства составит около 100 гектар. В результате преобразится заброшенная территория в центре города. Рядом с водоканалом появится велопешеходная дорожка, будет организовано освещение, оборудованы детские игровые зоны.
"В русле канала предполагается высадка неприхотливых видов трав. Общая концепция предполагает бережный подход к существующей природной территории с минимальным вмешательством в природную среду с использованием экологичных материалов", - сообщает ведомство.
001000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери
РИА
Новости
Пожилая пара
В подмосковном Хотьково откроют центр долголетия
Велосипед
Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником
Учащийся
В городском округе Мытищи Московской области к 2021 году построят школу
Лента
новостей
Девушка на тренировке
В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"
Возведение комплекса переработки мусора в Ликино-Дулево обсудят с жителями
Вологодская область
Вологодские власти увеличат финансирование молодежных проектов
В Подмосковье предприятие по переработке отходов получило льготный заем
Знак процента
"Иркутскэнерго" и ВБРР заключили соглашение об открытии кредитной линии
Корова на пастбище
Животноводческие предприятия МО внесли в государственный племенной регистр
Виды Тамбова
На ТОСЭР "Котовск" займутся переработкой отходов нефтепродуктов
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Минниханов лично проконтролирует помощь пострадавшим в ДТП в Башкирии
Дети в автобусе
На автобусах МО около 9 тысяч подростков отправились в детские лагеря
Сотрудники ФСБ РФ
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Города России. Оренбург
Строительство новых детских садов в Оренбуржье завершат раньше срока
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния