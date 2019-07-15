В подмосковном Королеве благоустроят территорию Акуловского водоканала

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Территории вокруг Акуловского водоканала в городском округе Королев Московской области благоустроят, говорится в пресс-релизе министерства благоустройства Подмосковья.
"Основная цель благоустройства - соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей и привлечения бизнеса. Ввиду особого статуса Акуловского водоканала, как зоны санитарной охраны, благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что общая площадь благоустройства составит около 100 гектар. В результате преобразится заброшенная территория в центре города. Рядом с водоканалом появится велопешеходная дорожка, будет организовано освещение, оборудованы детские игровые зоны.
"В русле канала предполагается высадка неприхотливых видов трав. Общая концепция предполагает бережный подход к существующей природной территории с минимальным вмешательством в природную среду с использованием экологичных материалов", - сообщает ведомство.