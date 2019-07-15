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РИА Новости
Новости Подмосковья

Возведение комплекса переработки мусора в Ликино-Дулево обсудят с жителями

Вчера, 15:45
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решение о строительстве комплекса по переработке отходов в городском округе Ликино-Дулево Московской области примут после детального обсуждения с местными жителями, говорится в пресс-релизе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Вопрос строительства комплекса… решат после получения результатов инженерных исследований территории, в соответствии с утвержденным генпланом муниципалитета и только после детального обсуждения с жителями", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент геологи проводят инженерные изыскания. Ранее в доме правительства Московской области прошла встреча с активистами, в ходе которой была достигнута договоренность, что строительство не будет вестись без проведения государственной экспертизы и проекта.
"На встрече общественники получили результаты первых изысканий и все договоры с подрядчиками и соответствующие разрешения. С стороны правительства области и министерства ЖКХ выполняются все договоренности и обязательства", - подчеркивается в пресс-релизе.
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