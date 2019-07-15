В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников

БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в МИД Азербайджана, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

В пресс-центре государственной пограничной службы РИА Новости в свою очередь сообщили, что 14 июля гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС "был совершен инцидент" в отношении пограничного наряда Азербайджана.

"Группа из Грузии, нарушив границу, совершила 14 июля нападение на пограничный наряд, несущий службу вблизи комплекса "Кешикчидаг", оскорбив их нецензурными словами. Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией", - сообщила Абдуллаева.

По ее словам, "вызывает сожаление тот факт, что данный инцидент идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии".