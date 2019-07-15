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2019-07-15T15:44Z
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РИА Новости

В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников

Вчера, 15:44
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БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в МИД Азербайджана, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.
В пресс-центре государственной пограничной службы РИА Новости в свою очередь сообщили, что 14 июля гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС "был совершен инцидент" в отношении пограничного наряда Азербайджана.
"Группа из Грузии, нарушив границу, совершила 14 июля нападение на пограничный наряд, несущий службу вблизи комплекса "Кешикчидаг", оскорбив их нецензурными словами. Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией", - сообщила Абдуллаева.
По ее словам, "вызывает сожаление тот факт, что данный инцидент идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии".
"Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД", - сказала представитель ведомства.
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АзербайджанГрузияВ мире
Популярные комментарии
Это провокация России,тыщапятьсот процентов...И хайли лайкли лично Путин...
15 июля, 16:40
Михаил Науменко
1190006
Грузины они все из под тишка.
15 июля, 15:47
jjuws-w
2010201
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