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РИА Новости

На Украине возобновили розыск соратника Януковича

Вчера, 15:43
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Розыск соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего депутата Верховной рады от "Партии регионов" Юрия Иванющенко возобновили на Украине, свидетельствует информация на сайте министерства внутренних дел страны.
Согласно информации на сайте, Иванющенко исчез 15 декабря 2014 года. В розыскных данных МВД указывается, что среди статей обвинения - вымогательство; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и подделка документов.
Ранее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что министерство внутренних дел Украины прекратило розыск Иванющенко в связи с тем, что дело против него было закрыто. Позже Генпрокуратура Украины отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии дела против Иванющенко.
Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012-2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола. Кроме этого соратника экс-президента подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц.
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