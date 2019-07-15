Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию

Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019

Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поездка грузинских депутатов в Россию позволит сгладить отношения между Тбилиси и Москвой, считает депутат грузинского парламента Ада Маршания.

В Госдуме в понедельник прошло заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

"Большие ожидания от того, что наша поездка как-то сгладит то, что произошло, и хотя бы немного разрядит обстановку... Непринятия не будет. У нас есть наказ нашего общества и его воля приехать сюда и максимально постараться разрядить все и объяснить, что там произошло", - сказала Маршания журналистам.

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.