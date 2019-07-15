Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:42Z
https://ria.ru/20190715/1556540100.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155654/03/1556540379_0:334:2790:1903_1036x0_80_0_0_24871a9fdbeaaeefc00e7119a2369252.jpg
РИА Новости

Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию

Вчера, 15:42
3716
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поездка грузинских депутатов в Россию позволит сгладить отношения между Тбилиси и Москвой, считает депутат грузинского парламента Ада Маршания.
В Госдуме в понедельник прошло заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
"Большие ожидания от того, что наша поездка как-то сгладит то, что произошло, и хотя бы немного разрядит обстановку... Непринятия не будет. У нас есть наказ нашего общества и его воля приехать сюда и максимально постараться разрядить все и объяснить, что там произошло", - сказала Маршания журналистам.
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Вчера, 15:35
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Андрей Климов
11 июля, 11:22
Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
4511413
Обсудить 1
Госдума РФСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер
РИА
Новости
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
Лента
новостей
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
Бойцы группы Альфа
Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Река Кура и исторический центр Тбилиси
В Госдуме заявили о готовности к поэтапному снятию ограничений с Грузии
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния