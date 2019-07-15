Полиция оцепила МГИК, где пройдет встреча с кандидатами в Мосгордуму

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили по периметру Мосгоризбирком, где должна пройти встреча представителей избиркома и кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на территорию Мосгоризбирком пускают только самих кандидатов. Уже прошли к зданию избирательной комиссии такие оппозиционные кандидаты, как Илья Яшин, Константин Янкаускас и Иван Жданов.

Возле входа на территорию собрались в основном только журналисты, сторонников оппозиционеров не видно.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.

Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В результате полиция задержала 25 человек.

Столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвовали около тысячи человек.

Как сообщил РИА Новости в понедельник днем источник, знакомый с ситуацией, правоохранители отпустили большинство из 25 задержанных, включая Яшина.