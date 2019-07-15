Дети из пострадавшего от паводка Приангарья приехали на отдых в Кузбасс

КЕМЕРОВО, 15 июл - РИА Новости. Дети из Иркутской области, пострадавшей от паводка, в сопровождении педагогов и медработников прибыли в Кузбасс по приглашению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что Цивилев предложил губернатору Иркутской области организовать отдых 140 детей или 30 семей, взяв на себя все расходы на проживание и питание.

"Решение о размещении иркутских детей на территории региона было принято губернатором Сергеем Цивилевым. 137 школьников в сопровождении 11 педагогов и двух медработников из Иркутской области разместили в двух образовательных организациях Промышленновского и Прокопьевского районов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кузбассе дети будут находиться 21 день. Для них организовано пятиразовое питание, медицинское и психологическое сопровождение, развлекательная программа. Планируется, что делегация из Иркутска в рамках экскурсионных мероприятий встретится с олимпийскими чемпионами Кемеровской области, посетит мобильный автогородок и мобильный комплекс ГТО.