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РИА Новости

Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутаты парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Грузинские депутаты попросили российских коллег помочь наладить диалог с парламентариями из Абхазии и Южной Осетии, заявила депутат Ада Маршания.
"Мы попросили наших коллег, депутатов российских, чтобы помогли в этом вопросе - налаживании прямого диалога с абхазами и осетинами. Российское государство очень влиятельно в абхазском обществе и в осетинском обществе, большим авторитетом пользуется, поэтому мы попросили наших коллег об этом. Они согласились", - сказала журналистам Маршания.
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По её словам, на этих переговорах мог бы также обсуждаться возможный визит грузинских депутатов.
"Исходя из диалога, визит может случиться или не может случиться. Визиты начинаются с разговора, с переговоров, а потом уже заканчиваются визитом", - добавила Маршания.
О желании членов фракции "Альянс патриотов" посетить Абхазию или Южную Осетию ранее заявлял глава фракции Давид Тархан-Моурави.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежи
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