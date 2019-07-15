Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами

Депутаты парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019

Депутаты парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Грузинские депутаты попросили российских коллег помочь наладить диалог с парламентариями из Абхазии и Южной Осетии, заявила депутат Ада Маршания.

"Мы попросили наших коллег, депутатов российских, чтобы помогли в этом вопросе - налаживании прямого диалога с абхазами и осетинами. Российское государство очень влиятельно в абхазском обществе и в осетинском обществе, большим авторитетом пользуется, поэтому мы попросили наших коллег об этом. Они согласились", - сказала журналистам Маршания.

По её словам, на этих переговорах мог бы также обсуждаться возможный визит грузинских депутатов.

"Исходя из диалога, визит может случиться или не может случиться. Визиты начинаются с разговора, с переговоров, а потом уже заканчиваются визитом", - добавила Маршания.

О желании членов фракции "Альянс патриотов" посетить Абхазию или Южную Осетию ранее заявлял глава фракции Давид Тархан-Моурави.