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РИА Новости

Пресс-конференция члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу Марзука

Вчера, 15:32
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17 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция руководителя внешнеполитического отдела, члена политбюро палестинского движения ХАМАС Мусы АБУ МАРЗУКА.
В мероприятии также примут участие представители палестинского движения ХАМАС.
В ходе пресс-конференции будут освещены вопросы, связанные с ситуацией в Палестине и вокруг нее.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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