Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ

ОМОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Ранее в отношении Мазурова было возбуждено уголовное дело. МВД сообщало, что бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, следствие просит его арестовать.

"Подобно мотивировка изложена в ходатайстве об избрании меры пресечения. В качестве дополнения хочу обратить внимание суда на то, что подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы, избрание иной меры может повлечь то, что Мазуров будет связываться с соучастниками преступления, повлияет на показания свидетелей или попытается скрыться", - сказал следователь в суде, не раскрывая при этом фабулу дела.