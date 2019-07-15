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РИА Новости

Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Ранее в отношении Мазурова было возбуждено уголовное дело. МВД сообщало, что бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, следствие просит его арестовать.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
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Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова
"Подобно мотивировка изложена в ходатайстве об избрании меры пресечения. В качестве дополнения хочу обратить внимание суда на то, что подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы, избрание иной меры может повлечь то, что Мазуров будет связываться с соучастниками преступления, повлияет на показания свидетелей или попытается скрыться", - сказал следователь в суде, не раскрывая при этом фабулу дела.
Как сообщал Сбербанк, дело возбуждено в связи с тем, что, по заявлению банка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.
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