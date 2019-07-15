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РИА Новости

Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер

Вчера, 15:30
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Принятые Россией меры в отношении Грузии ударят по многим гражданам страны, прежде всего, занятым в туристической отрасли, заявил грузинский депутат Георгий Ломия.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый год каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
"Принятые Россией меры стали чувствительны для людей, которые трудятся в туристическом бизнесе. Это очень сильный удар по их финансовому положению, очень много семей сейчас пострадают", - заявил Ломия на встрече с российскими депутатами.
Он также призвал грузинских политиков "отказаться от деструктивных действий, которые ставят под удар и под угрозу безопасность нашего государства, отказаться от провокаций и нападок, тем более на международных площадках, использовать парламентский трек для налаживания отношений и для диалога".
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