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РИА Новости

В Казани мужчина заперся в квартире с включенными конфорками

Вчера, 15:28
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 40 жителей дома в Казани эвакуировали из-за мужчины, запершегося в квартире и включившего газовые конфорки, в настоящее время он задержан, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану.
"Пятнадцатого июля в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение, что один из жильцов многоэтажного дома по улице Минская заперся в своей квартире и включил газовые конфорки. Была проведена эвакуация 39 жильцов дома, перекрыты газовые стояки. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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