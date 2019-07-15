В Казани мужчина заперся в квартире с включенными конфорками

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 40 жителей дома в Казани эвакуировали из-за мужчины, запершегося в квартире и включившего газовые конфорки, в настоящее время он задержан, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану.

"Пятнадцатого июля в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение, что один из жильцов многоэтажного дома по улице Минская заперся в своей квартире и включил газовые конфорки. Была проведена эвакуация 39 жильцов дома, перекрыты газовые стояки. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.