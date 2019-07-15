В Коми более 170 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте "Северстали"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 170 горняков уже вывели на поверхность из шахты "Воркутинская" в Коми после пожара на углеобогатительной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГУМЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на 300 квадратных метрах на четвертом этаже и кровле здания углеобогатительной фабрики и эвакуации из шахты в целях безопасности 244 горняков. По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы.

"Более 170 человек вывели из шахты на данный момент", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут более 50 пожарных при 15 спецмашинах.