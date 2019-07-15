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РИА Новости

В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в керченском проливе украинских моряков, сказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин журналистам.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
1 июля, 14:33
Дело за Киевом. В Москве прокомментировали ситуацию с украинскими моряками Россия уже сделала предложение Украине для урегулирования ситуации вокруг задержанных моряков. Теперь решение за Украиной.
Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
3 июля, 13:21
Предложение России по украинским морякам остается в силе, сообщил источник
МИД России 25 июня направил ноту в посольство Украины в Москве. В ней российское внешнеполитическое ведомство указало, что в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ есть возможности, которые Украина может задействовать для освобождения моряков и кораблей. Однако украинская сторона заявила, что РФ запросила письменные гарантии того, что Киев продолжит уголовное преследование моряков по российскому законодательству, и сочла такое предложение неприемлемым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение Украины, отметила, что Москва этой инициативой пошла на беспрецедентный шаг, но украинские власти показали, что "Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков". По ее словам, "суть в том, что моряки находятся в заложниках не у Москвы, а у Киева".
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФГригорий КарасинВ мире
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