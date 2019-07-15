В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в керченском проливе украинских моряков, сказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин журналистам.

Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.