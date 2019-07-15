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РИА Новости

Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 человек

Вчера, 15:24
1995
© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Списки Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, в списке РФ - около 40 человек, но сложность заключается в том, что многие из них имеют двойное гражданство, заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня (в понедельник на встрече с украинским омбудсменом - ред.) была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев - ред.), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 13:58
Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова
По её словам каждый случай должен быть рассмотрен отдельно и индивидуально. "Сложность этих списков заключается в том, что значительное количество людей имеют по факту два гражданства - гражданин Украины и гражданин России" - сообщила Москалькова.
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Татьяна МоскальковаРоссияКиевУкраинаВ мире
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