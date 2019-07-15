Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 человек

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Списки Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, в списке РФ - около 40 человек, но сложность заключается в том, что многие из них имеют двойное гражданство, заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня (в понедельник на встрече с украинским омбудсменом - ред.) была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев - ред.), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии", - сказала Москалькова.
По её словам каждый случай должен быть рассмотрен отдельно и индивидуально. "Сложность этих списков заключается в том, что значительное количество людей имеют по факту два гражданства - гражданин Украины и гражданин России" - сообщила Москалькова.