Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что не планирует проводить встречу с делегацией парламентариев Грузии, приехавших в Москву.

Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

"Нет. Только по парламентской линии (у них встречи), как я понимаю", - сказал Карасин журналистам.

При этом он добавил, что находится периодически в контакте со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

"Обсуждаем наши текущие вопросы, думаем над тем, как нам дальше двигаться. Движение это должно быть совместным, навстречу друг другу", - добавил Карасин.

Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.