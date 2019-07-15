Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что не планирует проводить встречу с делегацией парламентариев Грузии, приехавших в Москву.
Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
"Нет. Только по парламентской линии (у них встречи), как я понимаю", - сказал Карасин журналистам.
При этом он добавил, что находится периодически в контакте со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.
"Обсуждаем наши текущие вопросы, думаем над тем, как нам дальше двигаться. Движение это должно быть совместным, навстречу друг другу", - добавил Карасин.
Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.