Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:22Z
https://ria.ru/20190715/1556539036.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_0:142:3114:1894_1036x0_80_0_0_16c15bd9896601a63dd26f28e8dd94de.jpg
РИА Новости

Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев

Вчера, 15:22
226
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что не планирует проводить встречу с делегацией парламентариев Грузии, приехавших в Москву.
Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Вчера, 15:30
Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер
"Нет. Только по парламентской линии (у них встречи), как я понимаю", - сказал Карасин журналистам.
При этом он добавил, что находится периодически в контакте со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.
"Обсуждаем наши текущие вопросы, думаем над тем, как нам дальше двигаться. Движение это должно быть совместным, навстречу друг другу", - добавил Карасин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Вчера, 15:16
Грузинский депутат рассказал о реакции на решение Путина не вводить санкции
Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
520001
Обсудить 0
Протесты в ГрузииМИД РФГригорий КарасинВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
РИА
Новости
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, как добрался до России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Грузинский депутат рассказал о реакции на решение Путина не вводить санкции
Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер
Лента
новостей
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины. 20 марта 2019
Москалькова прокомментировала действия следствия по делу Вышинского
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Грузинский депутат обвинил Саакашвили в организации антироссийских акций
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 человек
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ
В "Воркутауголь" назвали причину пожара на фабрике в Коми
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МИД отметил важность продвижения объединительной повестки дня в ЕАЭС и СНГ
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния