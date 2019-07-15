Прокуроры оценят использование бюджетных денег после паводка в Приангарье

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин поручил прокурорам дать оценку целевому использованию бюджетных средств в связи с паводком в Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Гулягин провел оперативное совещание, которое было посвящено соблюдению прав граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Как информирует ведомство, прокурорам поручено акцентировать внимание на полноту выплат всех мер государственной поддержки, проверках законности и своевременности работы межведомственных комиссий органов местного самоуправления и актов обследования жилья, поврежденного или разрушенного наводнением. "Также прокурорам необходимо дать оценку целевому использованию бюджетных средств", - указывается в сообщении.

В надзорном ведомстве сообщили, что Тулунская межрайонная прокуратура Иркутской области приняла меры к защите законных интересов многодетной семьи. "Установлено, что одинокая мать и ее пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет, пострадавшие от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где фактически проживали длительное время. В связи с этим семья не могла получить меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.

После обращения семьи в прокуратуру были собраны необходимые доказательства, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. "Судом 14 июля 2019 года требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен", - указали в ведомстве. В итоге семья получила единовременную материальную помощь.