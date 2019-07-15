Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:19Z
https://ria.ru/20190715/1556538961.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Прокуроры оценят использование бюджетных денег после паводка в Приангарье

Вчера, 15:19
105
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин поручил прокурорам дать оценку целевому использованию бюджетных средств в связи с паводком в Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
Гулягин провел оперативное совещание, которое было посвящено соблюдению прав граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Как информирует ведомство, прокурорам поручено акцентировать внимание на полноту выплат всех мер государственной поддержки, проверках законности и своевременности работы межведомственных комиссий органов местного самоуправления и актов обследования жилья, поврежденного или разрушенного наводнением. "Также прокурорам необходимо дать оценку целевому использованию бюджетных средств", - указывается в сообщении.
В надзорном ведомстве сообщили, что Тулунская межрайонная прокуратура Иркутской области приняла меры к защите законных интересов многодетной семьи. "Установлено, что одинокая мать и ее пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет, пострадавшие от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где фактически проживали длительное время. В связи с этим семья не могла получить меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 14:53
В Иркутской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
После обращения семьи в прокуратуру были собраны необходимые доказательства, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. "Судом 14 июля 2019 года требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен", - указали в ведомстве. В итоге семья получила единовременную материальную помощь.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски восьми человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 11:50
В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка
100000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиЮрий ГулягинИркутская область
Рекомендуем
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге
РИА
Новости
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах
В Афганистане девять человек погибли при подрыве автомобиля
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
Лента
новостей
В "Воркутауголь" назвали причину пожара на фабрике в Коми
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев
Клубника, выращенная в питомнике
Комитет Госдумы поддержал проект о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с Як-42 в Саратове
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
В Коми более 170 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте "Северстали"
Паводок в Иркутской области
Третья группа детей из Иркутской области прилетела отдыхать на море
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
Мавзолей и некрополь в Кремле закроют до 25 июля
В Коми загорелась фабрика на территории шахты "Северстали"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния