В России может появиться черный список приемных родителей, пишут СМИ

Проблемы усыновления: что я могу дать приемному ребенку По словам практикующего психолога Галины Шаковой, приемные родители должны понять о себе, прежде чем планировать усыновление. В первую очередь, необходимо задать вопросы: "Что я могу дать ребенку?" и "Для чего мне это нужно?". Только сформулировав для себя точные ответы и определив будущие возможности, можно подойти к усыновлению осознанно.