В России может появиться черный список приемных родителей, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России может появиться федеральный реестр недобросовестных опекунов, которым запретят повторно брать ребенка из детского дома. Об этом пишет "Парламентская газета".
В настоящее время выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС, поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о недобросовестных опекунах.
6 мая, 10:25Проблемы усыновления: что я могу дать приемному ребенкуПо словам практикующего психолога Галины Шаковой, приемные родители должны понять о себе, прежде чем планировать усыновление. В первую очередь, необходимо задать вопросы: "Что я могу дать ребенку?" и "Для чего мне это нужно?". Только сформулировав для себя точные ответы и определив будущие возможности, можно подойти к усыновлению осознанно.
Если законопроект примут, суд должен будет направлять все необходимые документы в органы опеки и попечительства, затем эту информацию внесут в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря такой системе, недобросовестный опекун уже не сможет взять ребёнка из другого детского дома, переехав, например, в другой регион.
"Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону", — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По словам замглавы Минросвещения Татьяны Синюгиной, появление такого списка "создаст условия для защиты интересов детей <...> и сделает более эффективным обмен информацией между государственными органами".