Грузинский депутат рассказал о реакции на решение Путина не вводить санкции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многие жители Грузии с уважением отнеслись к реакции российского президента Владимира Путина на события в этой стране и считают ее взвешенной и ответственной, заявил грузинский депутат Георгий Ломия на встрече межпарламентской группы Россия-Грузия в Госдуме.

"Мы высоко ценим позицию России, которая не стала поддаваться на эти провокации. Достойны уважения взвешенные и ответственные решения президента России. Я бы сказал, решения большого политика. Граждане Грузии очень с уважением отнеслись к этому решению. Хотел бы подчеркнуть, что наша партия ("Альянс патриотов") и грузинский народ не принимают изощренных методов, грязных, оскорбляющих человеческое достоинство методов, которые используются некоторыми нашими политическими силами", - заявил Ломия.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Позднее президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".