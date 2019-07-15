В "Воркутауголь" назвали причину пожара на фабрике в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Пожар в здании углеобогатительной фабрики на территории шахты "Воркутинская" в Коми возник при сварочных работах, пострадавших нет, сообщает компания "Воркутауголь".

"При проведении сварочных работ в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" произошло возгорание..., пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Воркутауголь", из-за пожара эвакуированы 38 сотрудников фабрики. Также на поверхность выводятся 244 горняка на случай попадания дыма в вентиляционную систему шахты.

Ранее в МЧС сообщили, что углеобогатительная фабрика загорелась на площади 300 квадратных метров на территории шахты "Воркутинская" в Коми, горит четвертый этаж и кровля.