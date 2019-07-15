Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:13Z
https://ria.ru/20190715/1556538578.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В "Воркутауголь" назвали причину пожара на фабрике в Коми

Вчера, 15:13
226
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Пожар в здании углеобогатительной фабрики на территории шахты "Воркутинская" в Коми возник при сварочных работах, пострадавших нет, сообщает компания "Воркутауголь".
"При проведении сварочных работ в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" произошло возгорание..., пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет "Воркутауголь", из-за пожара эвакуированы 38 сотрудников фабрики. Также на поверхность выводятся 244 горняка на случай попадания дыма в вентиляционную систему шахты.
Ранее в МЧС сообщили, что углеобогатительная фабрика загорелась на площади 300 квадратных метров на территории шахты "Воркутинская" в Коми, горит четвертый этаж и кровля.
Шахта "Воркутинская" входит в структуру "Северстали". Работает с 1973 года, мощность – 1,55 миллиона тонн товарного угля в год.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Вчера, 14:19
Пожар на кровле здания в центре Москвы потушен
000000
Обсудить 0
МЧСВоркутаугольКомиПроисшествия
Рекомендуем
В Коми более 170 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте "Северстали"
РИА
Новости
В Коми загорелась фабрика на территории шахты "Северстали"
Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" вернуть премию в 50 млн рублей
В Коми полностью потушили пожар на шахте "Северстали"
Лента
новостей
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, как добрался до России
Прокуроры оценят использование бюджетных денег после паводка в Приангарье
В Казани мужчина заперся в квартире с включенными конфорками
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поддержал необходимость поправки в закон о развитии малого бизнеса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния