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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры.
На рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект планируется вынести 18 июля, а во втором и третьем чтении принять на следующей неделе.
Законопроект, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, снижает до 10% с 20% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград.
"Мы поддерживаем внесенную инициативу, единственное, … будет необходимо уточнить, что дело касается столового винограда, а не подакцизного винограда", - заявил на заседании комитета замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, также необходимо уточнить, на какую плодово-ягодную продукцию он будет распространяться. "У меня возник вопрос, потому что законопроект был внесен, буквально, с колес, например, цитрусовые подпадают сюда или нет, бананы и так далее. Ведь законопроект разработан с целью поддержки отечественного производителя", - пояснил замминистра.
Необходимо поддержать отрасль, тем более что ряд другой продукции сельского хозяйства облагается НДС по ставке 10%, пояснял ранее Неверов. При этом он отметил, что предложение об установлении пониженной ставки НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября 2018 года в Ставрополе.
Вопрос о возможности снижения НДС поднимался депутатами и в ходе отчета правительства РФ 17 апреля текущего года. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что прорабатываются два возможных варианта: дать субсидию всем российским производителям или установить льготный НДС на уровне 10%. Глава кабмина 11 июля заявил, что принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. При этом он выразил надежду, что это решение повлияет на ценовую политику в магазинах и торговых точках в отношении такой продукции.
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