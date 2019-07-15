Комитет Госдумы поддержал проект о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры.

На рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект планируется вынести 18 июля, а во втором и третьем чтении принять на следующей неделе.

Законопроект, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, снижает до 10% с 20% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград.

"Мы поддерживаем внесенную инициативу, единственное, … будет необходимо уточнить, что дело касается столового винограда, а не подакцизного винограда", - заявил на заседании комитета замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, также необходимо уточнить, на какую плодово-ягодную продукцию он будет распространяться. "У меня возник вопрос, потому что законопроект был внесен, буквально, с колес, например, цитрусовые подпадают сюда или нет, бананы и так далее. Ведь законопроект разработан с целью поддержки отечественного производителя", - пояснил замминистра.

Необходимо поддержать отрасль, тем более что ряд другой продукции сельского хозяйства облагается НДС по ставке 10%, пояснял ранее Неверов. При этом он отметил, что предложение об установлении пониженной ставки НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября 2018 года в Ставрополе.