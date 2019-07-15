Асад выразил Ирану поддержку на фоне угроз со стороны США

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заверил старшего помощника спикера парламента Ирана по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана в том, что Сирия поддерживает Иран перед угрозами США, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы сирийского президента.

"Абдоллахиан рассказал президенту Асаду о событиях в вопросе иранского ядерного досье и о политике, которую проводит иранское руководство для защиты интересов своего народа, противостоя враждебной политике, которую против него ведет американская администрация. В свою очередь, президент Асад вновь выразил поддержку Сирии Ирану перед лицом этих угроз и незаконных мер США в отношении иранского народа", - говорится в заявлении.

Как сообщается в документе, стороны также обсудили сирийско-иранские отношения, борьбу с терроризмом в Сирии и ситуацию в регионе.