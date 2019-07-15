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РИА Новости

Асад выразил Ирану поддержку на фоне угроз со стороны США

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заверил старшего помощника спикера парламента Ирана по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана в том, что Сирия поддерживает Иран перед угрозами США, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы сирийского президента.
"Абдоллахиан рассказал президенту Асаду о событиях в вопросе иранского ядерного досье и о политике, которую проводит иранское руководство для защиты интересов своего народа, противостоя враждебной политике, которую против него ведет американская администрация. В свою очередь, президент Асад вновь выразил поддержку Сирии Ирану перед лицом этих угроз и незаконных мер США в отношении иранского народа", - говорится в заявлении.
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Как сообщается в документе, стороны также обсудили сирийско-иранские отношения, борьбу с терроризмом в Сирии и ситуацию в регионе.
Президент Сирии Башар Асад в понедельник принял старшего помощника спикера парламента Ирана по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождающую его делегацию, отмечается в заявлении.
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Башар АсадСирияИранСШАВ мире
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