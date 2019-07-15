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РИА Новости

Грузинский депутат рассказал, как добрался до России

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеоргий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Оппозиционные грузинские депутаты добирались на встречу с российскими коллегами в Москву через Армению, сообщил грузинский депутат Георгий Ломия.
Заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия прошло в понедельник в Госдуме. Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
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"Через Армению", - сообщил Георгий Ломия на брифинге по итогам заседания межпарламентской группы "Россия-Грузия".
Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Протесты в ГрузииСергей ГавриловАрменияВ мире
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