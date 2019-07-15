Грузинский депутат рассказал, как добрался до России

Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019

Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Оппозиционные грузинские депутаты добирались на встречу с российскими коллегами в Москву через Армению, сообщил грузинский депутат Георгий Ломия.

Заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия прошло в понедельник в Госдуме. Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".

"Через Армению", - сообщил Георгий Ломия на брифинге по итогам заседания межпарламентской группы "Россия-Грузия".

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.