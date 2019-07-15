Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.

"Встреча прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы", - заявил Ломия.

По его оценкам, в создавшихся условиях "наша встреча - уже достижение". "Нам нужен мир на Кавказе, это невозможно без диалога с соседями", - считает грузинский депутат.

В то же время он опасается, что по возвращению в Грузию "нас будут поливать грязью".

В свою очередь, грузинские парламентарии от "Альянса патриотов" собираются начать кампанию за военное неприсоединение Грузии. Также с российскими коллегами депутаты "наметили еще несколько шагов", о которых пока отказались говорить, чтобы избежать провокаций, сообщил Ломия.

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.