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РИА Новости

МИД отметил важность продвижения объединительной повестки дня в ЕАЭС и СНГ

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России считает важным продвигать объединительную повестку дня в ЕАЭС и СНГ, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы разделяем подходы руководителей ассоциации (Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко - ред.) к исключительной важности продвижения объединительной повестки дня на пространстве Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Мы последовательные сторонники дальнейшего развития евразийской интеграции, формирования архитектуры неделимой безопасности на фоне усиления националистических тенденций, участившихся попыток искажения общего исторического прошлого", - сказал Карасин в Совете Федерации.
По словам Карасина, в условиях усилившихся информационных манипуляций, попыток разобщить союзников на евразийском пространстве возрастает ценность позитивной "мягкой силы", задействование во внешнеполитических процессах отечественных некоммерческих организаций, в том числе молодежных.
Как добавил замглавы МИД РФ, к сожалению, пространство ЕАЭС и СНГ воспринимается Западом как поле острой геополитической борьбы, цели которой - "увеличить разрыв между бывшими союзными республиками, разорвать их культурные и гуманитарные связи с Россией", а также противодействовать евразийским процессам.
Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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Евразийский экономический союзМИД РФСНГГригорий Карасин
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