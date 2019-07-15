МИД отметил важность продвижения объединительной повестки дня в ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России считает важным продвигать объединительную повестку дня в ЕАЭС и СНГ, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы разделяем подходы руководителей ассоциации (Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко - ред.) к исключительной важности продвижения объединительной повестки дня на пространстве Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Мы последовательные сторонники дальнейшего развития евразийской интеграции, формирования архитектуры неделимой безопасности на фоне усиления националистических тенденций, участившихся попыток искажения общего исторического прошлого", - сказал Карасин в Совете Федерации.

По словам Карасина, в условиях усилившихся информационных манипуляций, попыток разобщить союзников на евразийском пространстве возрастает ценность позитивной "мягкой силы", задействование во внешнеполитических процессах отечественных некоммерческих организаций, в том числе молодежных.

Как добавил замглавы МИД РФ, к сожалению, пространство ЕАЭС и СНГ воспринимается Западом как поле острой геополитической борьбы, цели которой - "увеличить разрыв между бывшими союзными республиками, разорвать их культурные и гуманитарные связи с Россией", а также противодействовать евразийским процессам.