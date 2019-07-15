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РИА Новости

Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

Вчера, 15:08
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Главным фактором снижения темпов роста китайской экономики являются не торговые трения с США, а более медленный рост инвестиций, заявил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя Совета по экономической политике Китайской ассоциации политических исследований Сюй Хунцай.
Государственное статистическое бюро Китая в понедельник обнародовало данные о состоянии китайской экономики по итогам первого полугодия 2019 года, согласно которым в этот период рост ВВП составил 6,3% в годовом выражении, причем во втором квартале он замедлился до 6,2% - это минимальный квартальный показатель за все время регулярных наблюдений, то есть с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса он не опускался ниже 6,4%.
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"На мой взгляд, в первой половине этого года китайская экономика оставалась в целом стабильной, показатели совпали с прогнозами. Во втором квартале показатели несколько снизились, в итоге рост составил 6,2%, за первое полугодие – 6,3%. Но этот спад вызван не торговыми трениями Китая и США, главным образом он связан с некоторым замедлением темпов роста инвестиций", - отметил аналитик.
По его мнению, основную роль в этом сыграли инвестиции в промышленность и строительство.
Согласно официальным данным, общий объем инвестиций в основной капитал в Китае по итогам первого полугодия 2019 года достиг 29,91 триллиона юаней (около 4,3 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 5,8%. При этом показатель показал очередное снижение темпов даже по сравнению с первым кварталом этого года, когда рост составил 6,3%. Если еще в 2011 году рост показателя превышал 30%, то в прошлом году он остановился на отметке в 5,9%.
Поддержку китайской экономике оказывают крепнущие розничные продажи, в том числе онлайн-ритейл, которые в первом полугодии выросли на 8,4% и 17,8% соответственно.
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