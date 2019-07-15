Животноводческие предприятия МО внесли в государственный племенной регистр

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. По результатам 65-го заседания комиссии по проведению экспертизы племенных стад, оценке деятельности организаций по племенному животноводству было решено внести два предприятия региона в государственный регистр. Об этом сообщил телеканал По результатам 65-го заседания комиссии по проведению экспертизы племенных стад, оценке деятельности организаций по племенному животноводству было решено внести два предприятия региона в государственный регистр. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава ведомства Андрей Разин отметил, что комиссия рассмотрела документы ООО "Родина" из Воскресенского района и КФХ "Фатина" из Раменского городского округа.

"В результате проведенной экспертизы представленных материалов комиссия отметила соответствие этих организаций действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", — заявил министр.