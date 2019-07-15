Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 17 июля.

Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам – производителям такой продукции.

Законопроект, внесенный правительством, уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и произведенной из него винодельческой продукции: вин, игристых (шампанских) вин, виноматериалов.