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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
На рассмотрение Думы документ планируется вынести 17 июля.
Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам – производителям такой продукции.
Законопроект, внесенный правительством, уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и произведенной из него винодельческой продукции: вин, игристых (шампанских) вин, виноматериалов.
Данный законопроект разработан в связи с другим правительственным законопроектом, вносящим изменения в Налоговый кодекс и признающим виноград и виноматериалы подакцизными товарами. Этот законопроект комитет в понедельник также рекомендовал принять в первом чтении.
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