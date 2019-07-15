На автобусах МО около 9 тысяч подростков отправились в детские лагеря

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. С начала летнего сезона более 360 комфортабельных автобусов "Мострансавто" было задействовано, чтобы перевезти почти 9 тысяч детей и подростков, отправляющихся в детские оздоровительные лагеря и возвращающихся из них. Об этом сообщил телеканал С начала летнего сезона более 360 комфортабельных автобусов "Мострансавто" было задействовано, чтобы перевезти почти 9 тысяч детей и подростков, отправляющихся в детские оздоровительные лагеря и возвращающихся из них. Об этом сообщил телеканал "360"

Все автобусы "Мострансавто" соответствуют государственным стандартам перевозки детей. Они оборудованы тахографами, желтыми проблесковыми маячками, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

Все транспортные средства проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. К управлению автобусами привлекаются только опытные водители. С ними проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.