Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении акцизов на вино

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 17 июля.

По оценке внесшего документ правительства, это обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год.

Законопроект относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, на 2021 год – 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда – 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну, соответственно.

Акцизы на тихие вина в 2020 году увеличиваются с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Причем ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, уравниваются. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Одновременно унифицируются ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год – 566 рублей, на 2022 год – 589 рублей, а на денатурированный спирт – 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей, соответственно.