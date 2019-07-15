Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:02Z
https://ria.ru/20190715/1556537886.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1564_1036x0_80_0_0_b086d2455f85dfdb80ef739ec95681da.jpg
РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении акцизов на вино

Вчера, 15:02
255
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 17 июля.
По оценке внесшего документ правительства, это обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год.
Законопроект относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, на 2021 год – 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда – 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну, соответственно.
Акцизы на тихие вина в 2020 году увеличиваются с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Причем ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, уравниваются. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
11 июля, 14:15
В "Массандре" увидели в проекте об акцизе на вино всего один минус
Одновременно унифицируются ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год – 566 рублей, на 2022 год – 589 рублей, а на денатурированный спирт – 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей, соответственно.
Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр - на 2020 год, 41 рубль - на 2021 год, 43 рубля – на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год – 33 рубля. Законопроект также содержит другие нормы, в том числе относит к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
11 июля, 09:35
Вино, минералка и секретный ингредиент. Грузинское ТВ снова отличилосьГрузинский телеканал "Рустави 2" продолжает профессиональное самоубийство и брань в прямом эфире.
100023
Обсудить 0
Госдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
РИА
Новости
Клубника, выращенная в питомнике
Комитет Госдумы поддержал проект о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Лента
новостей
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 15 июля 2019
Медведев рассказал о выполнении поручений в рамках реализации нацпроектов
Нарзанная галерея в Кисловодске
На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поддержал необходимость поправки в закон о развитии малого бизнеса
Река Кура и исторический центр Тбилиси
В Госдуме заявили о готовности к поэтапному снятию ограничений с Грузии
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
В Раде заявили о смене системы голосования в парламенте
В Афганистане девять человек погибли при подрыве автомобиля
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко совершит рабочий визит в Россию
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время встречи с депутами Госдумы РФ. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, на что направлены провокации в стране
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
В СНБО опасаются, что Украина "не переживет" третий майдан
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 человек
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, как добрался до России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния