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РИА Новости

Грузинский депутат рассказал, на что направлены провокации в стране

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время встречи с депутами Госдумы РФ. 15 июля 2019
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время встречи с депутами Госдумы РФ. 15 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время встречи с депутами Госдумы РФ. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Провокации в Грузии направлены на срыв возможного ослабления визового режима Россией, заявил глава делегации парламентариев Грузии, депутат Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
По его словам, возможное ослабление режима обсуждалось на заседаниях межпарламентской группы "Россия-Грузия". "Ослабление визового режима. Это было бы очень полезно для Грузии. Но, к сожалению, об этом узнали (оппоненты). Как только стало известно, что идет послабление визового режима, мы получили это безобразие", - заявил Ломия.
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По его словам, по этой причине межпарламентская группа не афиширует свои новые инициативы.
Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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