В Иркутской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Сильные дожди и связанное с ними повышение уровня воды на реке Витим и левобережных притоках Ангары на 10-40 сантиметров ожидают в Иркутской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля ночью в селеопасных районах Южного Прибайкалья местами ожидаются очень сильные дожди, местами по области - ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра - до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным иркутского ГУ МЧС, в понедельник на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-40 сантиметров.
"Шестнадцатого-семнадцатого июля на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 10-40 сантиметров, на остальных реках области продолжится преимущественно понижение уровней воды на 5-20 сантиметров", - сообщили спасатели.
Отмечается, что на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна, 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.