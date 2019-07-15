В Иркутской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Сильные дожди и связанное с ними повышение уровня воды на реке Витим и левобережных притоках Ангары на 10-40 сантиметров ожидают в Иркутской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля ночью в селеопасных районах Южного Прибайкалья местами ожидаются очень сильные дожди, местами по области - ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра - до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По данным иркутского ГУ МЧС, в понедельник на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-40 сантиметров.

"Шестнадцатого-семнадцатого июля на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 10-40 сантиметров, на остальных реках области продолжится преимущественно понижение уровней воды на 5-20 сантиметров", - сообщили спасатели.

Отмечается, что на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.