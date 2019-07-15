Генпродюсера NewsOne допросили из-за телемоста с Россией

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Генеральный продюсер и ведущий NewsOne Василий Голованов дал показания в Службе безопасности Украины в связи с планами телеканала провести телемост с Россией.

"Я, как человек, который готов сотрудничать и неоднократно в эфире говорил о том, что я скрываться нигде не собираюсь, прибыл сегодня в 11:00 в СБУ", — цитирует Голованова сайт канала "112. Украина".

Продюсер не сообщил подробности допроса, но предположил, что это не последний его визит в СБУ. Он также подчеркнул, что публичное упоминание дела NewsOne и его фамилии политиками — давление на свободу слова в стране.

Десятого июля Голованова вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Телемост Россия — Украина

Седьмого июля телеканал "Россия 1" анонсировал телемост "Надо поговорить" — как диалог двух народов, без политики и политиков — с украинским NewsOne.

В Кремле инициативу поддержали, однако в Киеве, напротив, резко раскритиковали эту идею. Так, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов, а Генпрокуратура Украины возбудила против NewsOne дело о госизмене.

Вскоре украинский телеканал объявил об отмене мероприятия, поскольку его журналистам и их близким начали угрожать физической расправой. После этого телеканал "Россия 1" пригласил участников программы в Москву.

Телемост состоялся в пятницу, 12 июля. Российские участники пришли в студию "России 1", а украинские вышли на связь по Skype.

Гости программы, в числе которых были деятели искусства, спорта, науки и обычные люди, обсудили, что объединяет два народа, — вспоминали известные в России и на Украине фильмы, песни, литературные произведения.