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РИА Новости

В Коми загорелась фабрика на территории шахты "Северстали"

Вчера, 14:49
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Углеобогатительная фабрика загорелась на площади 300 квадратных метров на территории шахты "Воркутинская" в Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГУМЧС.
"Происходит возгорание на 300 квадратных метрах на четвертом этаже и кровле здания углеобогатительной фабрики", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, шахтерам пожар не угрожает, но "в целях безопасности" сейчас эвакуируют 244 горняка. "На случай того, если дым от пожара проникнет в систему вентиляции шахты", - пояснили в ГУМЧС.
Сигнал о пожаре поступил около 1,5 часов назад, в 13.24 мск. На месте работает более 50 пожарных при 15 спецмашинах.
Шахта "Воркутинская" входит в структуру "Северстали". Работает с 1973 года, мощность – 1,55 миллиона тонн товарного угля в год.
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