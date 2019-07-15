Москалькова обсудила с омбудсменом Украины ситуацию с делом Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмены Украины и РФ обсудили на встрече в Киеве вопросы, касающиеся дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, вокруг него "присутствует напряжение", рассказала в понедельник российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Конечно, с момента его задержания, он (Вышинский - ред.) был в списках всех переговоров (по поводу обмена - ред.), и сегодня (в понедельник - ред.) мы вновь о нем говорили", - сказала Москалькова.
По его словам, до сих пор сохраняется напряженность вокруг этой темы, известно об угрозах в адрес судей и возможных провокациях в суде по делу Вышинского.
"Обращение Денисовой (омбудсмена Украины - ред.) к руководителю украинской полиции о необходимости соблюдения охраны общественного порядка, и обращение к руководителю суда обеспечить возможность моего присутствия в суде свидетельствует о том, что напряжение присутствует. И сегодня продолжается борьба за то, чтобы снять напряжение, снять давление на суд, дать возможность ему вынести правосудное решение, касающееся замены меры пресечения", - отметила Москалькова.
Вчера, 14:31Юрист оценил новость о возможном скором освобождения ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сегодня могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Юрист Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.