Москалькова обсудила с омбудсменом Украины ситуацию с делом Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмены Украины и РФ обсудили на встрече в Киеве вопросы, касающиеся дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, вокруг него "присутствует напряжение", рассказала в понедельник российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Конечно, с момента его задержания, он (Вышинский - ред.) был в списках всех переговоров (по поводу обмена - ред.), и сегодня (в понедельник - ред.) мы вновь о нем говорили", - сказала Москалькова.

По его словам, до сих пор сохраняется напряженность вокруг этой темы, известно об угрозах в адрес судей и возможных провокациях в суде по делу Вышинского.