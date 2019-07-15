В Москве нашли мертвыми двух женщин

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тела двух женщин обнаружены в ванной комнате на севере Москвы, также в этой квартире нашли ребенка, за которым сейчас ухаживают врачи, сообщила в понедельник журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

По ее словам, 12 июля в ванной комнате одного из жилых домов на Михалковской улице обнаружены тела женщин 1986 и 1990 годов рождения. "По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия у женщин были обнаружены "многочисленные следы от инъекций, а в непосредственной близости - средства для их выполнения, иных видимых повреждений на телах погибших не выявлено".

"Кроме того, в указанной квартире находился ребенок одной из женщин 2016 года рождения, он осмотрен врачами и передан специалистам", - добавила Иванова.