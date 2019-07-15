Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" вернуть премию в 50 млн рублей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка "ФК Открытие" признал незаконной выплату бывшему зампреду правления Елене Будник премии в размере 50 миллионов рублей в преддверии санации банка и обязал вернуть денежные средства.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник удовлетворила жалобу истца и отменила принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.

Как пояснял представитель "Открытия" в суде первой инстанции, премия, превышавшая в 25 раз ежемесячный оклад Будник, была выплачена прежней администрацией банка 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, при этом банк не располагает сведениями об этих достижениях. По итогам 2017 года "дыра" в капитале банка оценивалась в 397 миллиардов рублей, отмечал истец. По его словам, сделка была совершена в предбанкротный период в отсутствие равноценного встречного предоставления в виде количества и качества труда.

Сама Будник и ее представитель в суде иск не признали. По словам представителя, по итогам первого полугодия банк показал прибыль в 5 миллиардов рублей. Кроме того, он сослался на отчетность ЦБ, который в тот период подтверждал стабильность банка. Будник и ее представитель сообщили, что к числу ее особых достижений относится запуск двух дочерних структур - Рокетбанка и банка "Точка".

Банк "ФК Открытие" в августе 2018 года подал девять исков к своим бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации, в общем размере более 400 миллионов рублей. Экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова в октябре прошлого года заключила в суде мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей. По остальным искам суд первой инстанции принял противоречивые решения: половину удовлетворил, а половину – отклонил. При этом еще одно из "отказных" решений в июне также было отменено апелляционной инстанцией.