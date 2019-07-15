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РИА Новости

Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время визита в США обсудил с американскими чиновниками перспективы развития отношений двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
"В рамках визита в США секретарь СНБО провел встречи с американскими политиками, государственными деятелями, аналитиками, экспертами и дипломатами", - говорится в сообщении.
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В частности, Данилюк обсудил вопросы перспективы развития ключевых направлений двусторонних отношений Украины и США, украино-американское сотрудничество в энергетической, военной и оборонной сферах, а также вопросы усиления обороноспособности Украины и интенсификацию сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Кроме того, секретарь СНБО обсудил вопросы финансового сотрудничества с заместителем министра финансов США Джастином Музиничем.
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Совет национальной безопасности и обороны УкраиныСШАУкраинаВ мире
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