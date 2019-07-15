Украина и США обсудили перспективы развития двусторонних отношений

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время визита в США обсудил с американскими чиновниками перспективы развития отношений двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

"В рамках визита в США секретарь СНБО провел встречи с американскими политиками, государственными деятелями, аналитиками, экспертами и дипломатами", - говорится в сообщении.

В частности, Данилюк обсудил вопросы перспективы развития ключевых направлений двусторонних отношений Украины и США, украино-американское сотрудничество в энергетической, военной и оборонной сферах, а также вопросы усиления обороноспособности Украины и интенсификацию сотрудничества в сфере кибербезопасности.