Дмитрий Певцов рассказал о давней связи своей семьи с Грузией

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов рассказал в Инстаграме о том, что для его родителей грузинский язык был таким же родным как русский.
"Мои родители родились, выросли, познакомились и поженились в Тбилиси. И папа (царствие ему Небесное), и мама одинаково владели обоими языками. Мама и сейчас, более 50 лет назад уехавшая из Тбилиси, прекрасно говорит по - грузински", - написал актер.
Он отметил братскую близость народов двух стран "по вере и по сути" и подчеркнул, что вражда между Грузией и Россией "выгодна тем, кто строит свое благоденствие на бедах и разорении других стран".
21 июня, 15:55Дмитрий Певцов попросил у Путина театр