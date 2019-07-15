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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов рассказал о давней связи своей семьи с Грузией

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктёр Дмитрий Певцов
Актёр Дмитрий Певцов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов рассказал в Инстаграме о том, что для его родителей грузинский язык был таким же родным как русский.
"Мои родители родились, выросли, познакомились и поженились в Тбилиси. И папа (царствие ему Небесное), и мама одинаково владели обоими языками. Мама и сейчас, более 50 лет назад уехавшая из Тбилиси, прекрасно говорит по - грузински", - написал актер.
Он отметил братскую близость народов двух стран "по вере и по сути" и подчеркнул, что вражда между Грузией и Россией "выгодна тем, кто строит свое благоденствие на бедах и разорении других стран".
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