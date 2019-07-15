Дмитрий Певцов рассказал о давней связи своей семьи с Грузией

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов рассказал в Инстаграме о том, что для его родителей грузинский язык был таким же родным как русский.

"Мои родители родились, выросли, познакомились и поженились в Тбилиси. И папа (царствие ему Небесное), и мама одинаково владели обоими языками. Мама и сейчас, более 50 лет назад уехавшая из Тбилиси, прекрасно говорит по - грузински", - написал актер.