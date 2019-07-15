Путин поддержал необходимость поправки в закон о развитии малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести поправку в закон о развитии малого и среднего бизнеса относительно работы торгово-промышленных палат.

Путин провёл рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, на которой рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса, сообщает сайт Кремля.

"По второму вопросу тем более согласен с Вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу", - отреагировал глава государства.

Как пояснил Катырин, торгово-промышленные палаты не представлены в законе номер 209 о развитии малого и среднего бизнеса в качестве инструмента поддержки.

"В Законе "О торгово‑промышленных палатах" Российской Федерации строчка с записью о том, что мы являемся инфраструктурой поддержки малого бизнеса, есть. В законе № 209 о развитии малого бизнеса такой строчки нет", - сказал руководитель ТПП.

Он заверил, что поправка не потребует дополнительных расходов. "Это нововведение, если его сделать, не потребует никаких изменений в правовом регулировании в Российской Федерации. Не потребует никаких средств, никаких затрат государства, для того чтобы систему государство более полно использовало", - отметил Катырин.

Как сообщил глава ТПП, в системе торгово‑промышленных палат сегодня работает 180 палат, которые выполняют ряд государственных функций по поручению правительства РФ.

"Мы выдаём сертификаты происхождения товаров, мы выдаем карнеты АТА. Мы сейчас по постановлению № 719 определяем степень производства на российской территории. Готовим экспертов – у нас около тысячи экспертов работает. Мы их аттестовываем, переобучаем, переаттестовываем каждые три года и так далее. То есть система просто готова к тому, чтобы её более полно использовало государство и меньше тратило на то, чтобы создавать различные структуры, особенно и в первую очередь, конечно, в российских регионах", - уточнил он.