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РИА Новости

В Раде заявили о смене системы голосования в парламенте

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время в парламенте предполагается запуск в работу сенсорной кнопки, которая не позволит депутатам голосовать за своих коллег.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести штраф для депутатов Верховной рады за "неперсональное голосование", когда они голосуют за отсутствующих коллег. По словам Парубия, провести переоборудования зала парламента не удалось из-за внеочередных выборов, однако он “дал поручение аппарату подготовить все возможности, чтобы ввести хотя бы сенсорную кнопку”.
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"И я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование. До конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", - заявил Парубий в эфире украинского “Пятого канала”.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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