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2019-07-15T14:40Z
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РИА Новости

В Ростовской области установили личность главаря ячейки ИГ*

Вчера, 14:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители установили личность главаря ячейки террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области, который открыл стрельбу по силовикам, а после подорвался в машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В понедельник ФСБ сообщила, что в Ростовской области была выявлена ячейка ИГ*, в которую входили три гражданина РФ, готовивших теракты и нападения на полицейских. По данным ведомства, главарь группы при попытке остановить его автомобиль открыл стрельбу из автомата, от ответного огня в машине террориста произошел взрыв, преступник погиб. Позже были задержаны еще два члена группы, у них обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.
Задержание участников ячейки террористической группировки Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростовской области
Вчера, 14:27
Клинцевич о ликвидации ячейки ИГ*: в ФСБ свой хлеб едят не зряВ Ростовской области силовики ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор Франц Клинцевич , это результат квалифицированной работы сотрудников Федеральной службы безопасности.
"Личность главаря установлена. Это уроженец Астраханской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что двое его подельников были задержаны в воскресенье в порядке статьи 91 УПК РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоРостовская областьРоссияПроисшествия
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БРАВО!
15 июля, 14:41
ssedlex76
1330001
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