В Ростовской области установили личность главаря ячейки ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители установили личность главаря ячейки террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области, который открыл стрельбу по силовикам, а после подорвался в машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В понедельник ФСБ сообщила, что в Ростовской области была выявлена ячейка ИГ*, в которую входили три гражданина РФ, готовивших теракты и нападения на полицейских. По данным ведомства, главарь группы при попытке остановить его автомобиль открыл стрельбу из автомата, от ответного огня в машине террориста произошел взрыв, преступник погиб. Позже были задержаны еще два члена группы, у них обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.